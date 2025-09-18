MTE desmente anúncio falso de vagas nos Correios nas redes sociais

Notícias do Brasil – O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) negou nesta quarta-feira (17) a veracidade de mensagens que circulam nas redes sociais sobre supostos processos seletivos para vagas de emprego nos Correios. De acordo com a pasta, trata-se de golpe, já que as publicações chegam a exigir pagamento de taxas para participação.

PUBLICIDADE

Em nota, o MTE ressaltou que não possui qualquer parceria com os Correios para esse tipo de contratação e classificou as informações como enganosas. “Trata-se de informação enganosa que utiliza indevidamente o nome do Ministério”, destacou o comunicado.

Leia também: Apresentador americano tem programa suspenso após comentários sobre caso Charlie Kirk

PUBLICIDADE

Diante da fraude, o MTE acionou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União (AGU) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.