Mulher atira em marido após ele negar mostrar troca de mensagens no celular

Redação AM POST

Uma mulher com dúvidas de que estava sendo traída, atirou no companheiro após ele se negar a mostrar as mensagens do celular. O caso aconteceu na cidade de Pacaembu, interior de São Paula, na última quarta-feira (9).

De acordo com a polícia, a mulher afirmou que o marido estava escondendo mensagens no celular e, então, ela pediu para que ele mostrasse, mas teve o pedido negado. Nervosa com a situação, ela foi até o quarto do casal e pegou uma arma do marido, que é agente penitenciário, e tentou assusta-lo.

No depoimento, ela disse que pediu novamente para que ele mostrasse as mensagens, mas teve o pedido negado pela segunda vez. Com isso, ela “ficou muito nervosa e apertou o gatilho”. De acordo com ela, ela não tinha a intenção de machucar o marido.

O homem foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital e precisou passar por uma cirurgia, enquanto a mulher continuou dentro de casa em estado de choque, quando foi encontrada por um vizinho que acionou a polícia.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O homem segue internado no hospital e segue estável.