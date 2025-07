Mulher crítica Leilane Neubarth e detona TV Globo: “fazem um jornalismo de lixo”

Notícias do Brasil – A jornalista Leilane Neubarth, de 66 anos, foi alvo de uma agressão verbal na terça-feira (29), enquanto fazia compras em uma loja no Rio de Janeiro. A apresentadora do Conexão GloboNews registrou parte da cena com o celular e compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram, onde também fez um desabafo sobre o episódio.

Nas imagens, uma mulher critica duramente os profissionais da TV Globo. “Vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer porque eu assistia à Rede Globo”, afirma a agressora, em tom debochado. Ela ainda ironiza: “Vai botar jornal? Tô vindo do hospital, entendeu? Trabalho pra cacete, com gente pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leilane (@leilaneneubarth)



Leilane contou que só conseguiu gravar o fim da abordagem porque, inicialmente, não percebeu a agressividade da mulher como algo que precisasse ser filmado. “Estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita. Além de agressiva, ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir”, relatou. “Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’.”

A publicação recebeu apoio de diversos colegas de profissão e figuras públicas. Sandra Annenberg, Renata Ceribelli, Natuza Nery, Marcelo Cosme e Fafá de Belém se solidarizaram com a jornalista. A comentarista Flávia Oliveira escreveu: “Leilane, querida, não se deixe abater. Proteja-se dessa gente careta e covarde. Elas passarão”.

Leilane é uma das vozes mais conhecidas da GloboNews e atua há décadas no jornalismo brasileiro.