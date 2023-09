Mulher de 65 anos que luta contra câncer expele tumor no chão de hospital durante crise de dor

Uma idosa identificada como Anadia Maria Souza Moura, de 65 anos, que luta contra um câncer de colo de útero em estágio, expeliu na última quinta-feira (31/8) um tumor no chão do pronto-socorro do Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro.

Diagnosticada com a doença no dia 4 de agosto, ela foi levada para a unidade de saúde no último dia 31 de agosto, após sofrer uma crise de dor em casa. Durante o atendimento no pronto-socorro, Anadia passou por uma experiência chocante. Durante a crise de dor, ela expeliu o próprio tumor de colo de útero. A paciente estava gritando de dor e apresentava inchaço na barriga e nas pernas. No entanto, a enfermeira que a atendeu afirmou que isso seria impossível. Apesar disso, Anadia foi internada devido ao seu estado de saúde.

Agora, a família de Anadia está enfrentando dificuldades para conseguir transferi-la de volta ao Hospital Mário Kroeff. Segundo a filha da paciente, Adriana Souza Moura, as duas instituições de saúde estão impossibilitadas de chegar a um acordo sobre a transferência. O Hospital Municipal Pedro II se recusa a entregar o tumor, que é um pré-requisito para a internação no Mário Kroeff.

De acordo com parentes da mulher o tumor foi entregue à ela em um saco com um líquido para conservação, sob a orientação de ser enviado para análise. Momentos depois, após a troca da equipe de plantão, o tumor foi recolhido com a justificativa de que seria enviado para pesquisa.

Apesar de as pernas e a barriga de Anadia terem desinchado após sua internação no Hospital Municipal Pedro II, os médicos informaram que não podem autorizar sua alta ou transferência, pois ainda não têm conhecimento completo da condição atual do útero da paciente. De acordo com a equipe médica, Anadia é considerada uma “bomba-relógio”, ou seja, a qualquer momento a situação pode se agravar, tornando a transferência ou alta inviáveis.

O caso de Anadia Maria Souza Moura ressalta a importância de um diagnóstico completo e da cooperação entre instituições de saúde. É fundamental que cada etapa do tratamento seja acompanhada e que as informações sejam compartilhadas entre os profissionais de saúde envolvidos no caso de um paciente. A falta de comunicação entre o Hospital Municipal Pedro II e o Hospital Mário Kroeff está afetando diretamente a vida de Anadia e sua família, que estão enfrentando dificuldades para obter o melhor cuidado possível para a paciente.

Redação AM POST*