Mulher de Arlindo Cruz aparece com novo namorado em roda de samba

Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, apareceu na última segunda-feira (3) nos Stories do Instagram ao lado do novo namorado, André Caetano. Os dois estavam em uma rodinha de samba no Centro Cultural Arlindo Cruz, em Realengo, no Rio de Janeiro.

Além de estar acompanhada do namorado, Babi apareceu com os filhos, Flora Cruz e Arlindinho. “Um gostinho do nosso samba de segunda”, escreveu ela no Instagram.

Em fevereiro, a empresária contou em entrevista à jornalista Fábia Oliveira que apesar de estar vivendo um novo amor, o marido sempre vai ser prioridade na vida dela. “Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse.

Na época, Arlindinho e Flora, preferiram não se manifestar sobre o assunto e até deixaram de seguir a mãe nas redes sociais.

Arlindo Cruz sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e desde então não consegue falar e tampouco andar. Debilitado, o artista conta com os cuidados da família e de uma equipe médica.

