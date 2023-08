Mulher de pecuarista vítima de queda de avião morre após ser baleada em casa

A mulher do pecuarista Garon Maia, identificada como Ana Paula Pridonik Silva, de 27 anos, morreu, nesta terça-feira (1º), após ser baleada em casa no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Garon e Francisco, seu filho de 11 anos, foram velados e sepultados hoje no Cemitério Parque das Primaveras. Ambos morreram após a aeronave em que eles estavam cair, no domingo (30), na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

De acordo com as informações da Polícia Civil, Ana Paula foi encontrada por familiares com um ferimento causado por arma de fogo. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e teve o óbito confirmado por volta das 14h50.

Redação AM POST