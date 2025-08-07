A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher é atacada por pitbull ao tentar demonstrar afeto; veja vídeo

Caso chama atenção para os riscos de interações impulsivas com cães de comportamento territorial.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 18:07

Notícias do Brasil – Um momento que parecia ser de afeto terminou em um incidente inesperado. Uma mulher foi mordida no rosto após tentar beijar um pitbull na boca. O animal, que estava preso por uma corrente, reagiu de forma instintiva ao contato repentino e acabou atingindo os lábios da mulher com uma mordida.

A corrente impediu que o cão causasse ferimentos mais graves, restringindo seus movimentos no momento da reação. Apesar do susto, a vítima sofreu lesões apenas na região da boca e recebeu atendimento médico logo após o ocorrido. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local exato nem a data do incidente.

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

O caso serve como um importante alerta sobre os cuidados ao interagir com cães, especialmente aqueles com instinto protetor mais acentuado, como é o caso de algumas raças mais fortes e territoriais. Embora muitos animais de estimação sejam dóceis, é fundamental compreender que atitudes impulsivas ou invasivas podem ser interpretadas como ameaças por eles — mesmo que a intenção seja apenas demonstrar carinho.

Especialistas reforçam a importância de respeitar o espaço dos animais e conhecer seus comportamentos antes de qualquer tipo de aproximação mais íntima. A empatia também deve estar presente nas relações com os pets, prezando pela segurança de todos os envolvidos.

