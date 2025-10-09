A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher é morta pelo vizinho na frente dos filhos; veja vídeo

Vítima tentou fugir, mas foi morta na calçada de casa vizinha.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 22:36

Notícias do Brasil – Na manhã desta quinta-feira (9), Mailane Rego da Silva, 20 anos, foi morta a golpes de foice em Imperatriz, no interior do Maranhão, na frente de seus três filhos. O crime aconteceu por volta das 7h30, na rua José Charles, bairro Planalto, e chocou a comunidade. O autor do homicídio, identificado como Widegilson Martins de Sousa, 56 anos, vizinho da vítima, foi preso em flagrante horas depois.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Mailane, ao sair de casa para levar os filhos à escola, é surpreendida por Widegilson. No vídeo, o agressor aparece empunhando uma foice e desferindo um golpe contra o pescoço da jovem. Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu cerca de cinco golpes, três na cabeça e dois nos braços. Ferida, ela ainda tentou fugir e pedir socorro, mas foi alcançada e morta na calçada de uma residência vizinha.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Após o crime, o suspeito fugiu a pé, sendo localizado e detido no bairro Bacuri. De acordo com o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Imperatriz, Widegilson possui histórico de violência, incluindo agressões contra a própria mãe e irmãs, sobre as quais já havia medidas protetivas. O sargento Jr., do 3º BPM, informou que o homem apresenta sinais de transtornos mentais e, segundo relatos de moradores, acreditava que Mailane praticava “macumbaria” contra ele, o que teria motivado o crime.

A brutalidade do assassinato, presenciado pelos filhos da vítima, provoca consternação e reacende discussões sobre violência, saúde mental e segurança na região.

