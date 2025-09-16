Mulher é presa na Paraíba acusada de planejar assassinato de empresário no Pará

Notícias do Brasil – A Polícia Civil da Paraíba prendeu, nesta terça-feira (16), Brenda Ribeiro, de 29 anos, no bairro de Miramar, em João Pessoa. Ela é apontada como suspeita de ter participado do planejamento e da encomenda do assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, morto no dia 5 de setembro em Castanhal (PA), na frente das filhas.

Segundo as investigações, Brenda teria fornecido a arma de fogo e a motocicleta usadas no crime. A ação contou com outros dois envolvidos que já haviam sido presos na última sexta-feira (12): o sócio da vítima, Rafael Ribeiro, identificado como um dos mandantes, e o executor dos disparos, que foi localizado em Santa Maria do Pará, enquanto tentava fugir para São Paulo.

Planejamento familiar

De acordo com a delegada Luisa Correia, Brenda é irmã de Rafael Ribeiro. Os dois, segundo a investigação, participaram ativamente do planejamento e da execução do crime.

O delegado Pedro Rocha, titular da Delegacia de Homicídios de Castanhal, afirmou que o sócio teve papel central:

“Ele teria participado ativamente do planejamento, da logística e da execução do assassinato.”

O executor, após a prisão, confessou a participação e confirmou que Brenda encomendou o homicídio.

O crime

O assassinato ocorreu quando o empresário deixava as filhas na escola. Ele foi abordado por dois homens em uma moto vermelha, que vestiam roupas escuras. Um deles desceu e efetuou os disparos. A vítima foi atingida na nuca e morreu no local, na frente das crianças.

Estevão Neves e Rafael Ribeiro trabalhavam juntos no ramo de revenda de peças de motos e capacetes. A Polícia Civil ainda não detalhou se o crime tem ligação direta com a sociedade comercial.