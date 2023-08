Mulher é presa suspeita de esquartejar e esconder corpo de filha em geladeira

Uma mulher, identificada como Ruth Floriano, de 30 anos, foi presa na tarde desse sábado (26), suspeita de esquartejar e esconder o corpo da própria filha, identificada como Alany Izilda Floriano Silva, de apenas 8 anos, em uma geladeira na avenida M’Boi Guaçu, em São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, durante as buscas na residência, as partes do corpo foram encontradas na geladeira e em uma caixa térmica. A mãe foi localizada e levada para o 47º Distrito Policial, no Capão Redondo, onde a ocorrência foi registrada. O ex-namorado da suspeita informou que ela foi vista pela última vez quando ele a ajudou a pedir um veículo por aplicativo.

O delegado registrou o crime como homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Exames periciais foram solicitados para reunir mais provas.

Redação AM POST