Mulher é presa suspeita de matar vizinho com facada no pescoço durante briga por barulho

Uma mulher, ainda não identificada, de 25 anos, foi presa suspeita de matar o vizinho João Philippe Brandão Lopes de Deus, de 32 anos, com uma facada no pescoço, na madrugada desse domingo (27), durante uma briga por conta do barulho, na cidade de Piracicaba, em São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu quando a vítima foi até a casa do vizinho, de 24 anos, pedir para que ele abaixasse o volume do som. Eles iniciaram uma discussão, até que a irmã do homem se envolveu na confusão e esfaqueou João.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima e encaminhá-la para uma UPA, mas João não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mulher confessou o crime e foi presa em flagrante, mas alega que agiu em legítima defesa. O irmão dela também é investigado pelo crime.

