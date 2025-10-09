Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado enquanto entrava em carro; veja vídeo

Notícias do Brasil – Uma mulher de 58 anos, que não teve o nome divulgado, foi sequestrada no estacionamento de um mercado em Interlagos, zona sul de São Paulo, na tarde do último sábado (4/10). Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Nas imagens, a vítima aparece colocando as compras no porta-malas de um sedã cinza. Em seguida, ela vai até a porta do motorista, abre o veículo e, poucos segundos depois, é abordada por dois homens que estavam em um Fiat Uno cinza com detalhes pretos, estacionado ao lado.

Os criminosos entram no carro e obrigam a mulher a se sentar no banco traseiro. Um deles assume o volante, enquanto o outro permanece atrás. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados e mantiveram a vítima sob ameaças por cerca de 40 minutos. Nesse período, ela foi obrigada a realizar diversas transações bancárias em favor dos sequestradores.

Valores roubados: os autores utilizaram o cartão da vítima para gastar aproximadamente R$ 4 mil em compras. Também foram feitos pagamentos via Pix, cujos valores não foram informados. Após o crime, a dupla fugiu.

A mulher registrou a ocorrência na delegacia. No mesmo dia, policiais conseguiram apreender o veículo utilizado na ação. Os suspeitos seguem sendo procurados.