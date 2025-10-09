A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado enquanto entrava em carro; veja vídeo

Suspeitos usaram cartão e Pix da vítima e fugiram após o crime.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 17:25

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma mulher de 58 anos, que não teve o nome divulgado, foi sequestrada no estacionamento de um mercado em Interlagos, zona sul de São Paulo, na tarde do último sábado (4/10). Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Nas imagens, a vítima aparece colocando as compras no porta-malas de um sedã cinza. Em seguida, ela vai até a porta do motorista, abre o veículo e, poucos segundos depois, é abordada por dois homens que estavam em um Fiat Uno cinza com detalhes pretos, estacionado ao lado.

PUBLICIDADE

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Os criminosos entram no carro e obrigam a mulher a se sentar no banco traseiro. Um deles assume o volante, enquanto o outro permanece atrás. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados e mantiveram a vítima sob ameaças por cerca de 40 minutos. Nesse período, ela foi obrigada a realizar diversas transações bancárias em favor dos sequestradores.

PUBLICIDADE

Valores roubados: os autores utilizaram o cartão da vítima para gastar aproximadamente R$ 4 mil em compras. Também foram feitos pagamentos via Pix, cujos valores não foram informados. Após o crime, a dupla fugiu.

A mulher registrou a ocorrência na delegacia. No mesmo dia, policiais conseguiram apreender o veículo utilizado na ação. Os suspeitos seguem sendo procurados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca geração de empregos e reafirma compromisso com a ZFM após Honda anunciar investimento de R$ 1,6 bilhão no AM

Montadora ampliará produção em Manaus, criará 350 novos empregos diretos e modernizará processos industriais até 2029.

há 3 minutos

Esporte

Seleção faz primeiro e único treino com elenco completo para enfrentar a Coreia do Sul

Treino teve ênfase em marcação pressão e transições.

há 21 minutos

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro volta a ter empréstimo aprovado: R$ 160 milhões serão contratados junto ao Banco do Brasil em Coari

Coari já soma pelo menos R$ 510 milhões em operações de crédito em 2025.

há 23 minutos

Manaus

Largo de São Sebastião recebe tributo “29 Anos sem Renato Russo” neste sábado

Espetáculo começa às 20h, é gratuito e terá participações de músicos amazonenses, incluindo o tenor Humberto Sobrinho.

há 39 minutos

Caso Djidja Cardoso

Verônica Seixas acusa Joana Darc de ter se aproveitado do caso Djidja para ganhar mídia: “violou a casa para pegar os pets”

Segundo Verônica, a parlamentar teria se aproveitado da comoção pública e da repercussão do caso para realizar a ação e ganhar visibilidade nas redes sociais.

há 1 hora