Mulher flagra traição e agride marido e amante em residência; assista

Homem fica ferido e mulher não foi localizada.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 19:04 - Atualizado em 01/09/2025 às 19:25

Notícias do Brasil- Um episódio de suposta infidelidade ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (1º/9) após viralizar em grupos de WhatsApp e perfis na internet. As imagens registram o momento em que uma mulher surpreende o marido com uma amiga da família dentro de casa e reage de forma agressiva.

Testemunhas relatam que a esposa, frequentadora assídua de academia, flagrou o companheiro mantendo contato íntimo com a mulher, conhecida apenas pelo apelido de “Carla Gorda”. O confronto ocorreu na residência do casal, gerando uma cena de confusão que chamou atenção online.

De acordo com relatos, a mulher utilizou uma vassoura para agredir os dois envolvidos. O marido sofreu ferimentos no nariz, enquanto Carla conseguiu escapar, mesmo depois de levar uma vassourada na cabeça, e desde então não foi localizada.

As imagens que circulam mostram a esposa entrando no cômodo, percebendo a situação e partindo para a agressão de forma imediata. O vídeo se espalhou rapidamente, gerando comentários e debates sobre relacionamentos, traição e violência doméstica.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das pessoas envolvidas ou a cidade onde o caso ocorreu. O episódio evidencia como conflitos conjugais podem se tornar virais na internet e despertar interesse público instantâneo. Especialistas alertam para os riscos de exposição e a necessidade de cautela ao compartilhar imagens de terceiros sem consentimento.

O caso segue cercado de mistério, e ainda não se sabe se haverá registro policial ou investigação formal sobre o ocorrido. A repercussão, entretanto, mostra o poder das redes sociais em amplificar situações privadas e transformá-las em fenômenos de atenção pública.

