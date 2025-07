Mulher incendeia carro do marido após descobrir traição

Notícias do Brasil – Uma mulher ateou fogo no carro do próprio marido na madrugada desta quinta-feira (17), após descobrir uma traição. O caso ocorreu na região de Santa Bárbara, Zona Leste de São Paulo, e ganhou repercussão após imagens do momento circularem nas redes sociais.

Segundo informações do SBT, a mulher teria rastreado o celular do companheiro e descoberto o local onde ele estaria com a amante. Ao chegar, não encontrou o casal, mas avistou o carro do marido estacionado na rua. Tomada pela raiva, decidiu se vingar e incendiou o veículo.

Câmeras de segurança flagraram a ação: a mulher despeja gasolina sobre o carro e, em seguida, provoca o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O marido e a suposta amante foram até o 49º Distrito Policial e registraram a ocorrência. Eles prestaram depoimento e formalizaram uma denúncia contra a autora do crime, que fugiu do local e segue foragida.

A polícia investiga o caso como crime de dano qualificado e busca localizar a suspeita. O incêndio chamou atenção de moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.