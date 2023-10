Mulher invade casa e rasga testículos do ex-marido com a mão

Notícia do Brasil – A última sexta-feira (13), foi totalmente de terror para um homem de 65 anos, morador da Rua João Simplício de Oliveira, no bairro Monte Castelo, na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. A ex-esposa dele, de 32 anos, durante um ataque de fúria invadiu sua residência e rasgou o testículo dele com as mãos.

Segundo a Policia Militar, a vítima relatou durante depoimento que quando chegou em casa, a ex estava no banheiro e rapidamente o arrastou para o cômodo e começou a agredi-lo. A vítima não conseguiu reagir e gritou por socorro. Foi o filho do casal de 13 anos, que separou os dois e foi ajudar o pai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda com muita raiva, a mulher reagiu a prisão e a polícia precisou contê-la usando spray de pimenta, pois ela também tentou agredir os policiais.

O idoso foi levado para o hospital. A mulher foi levada para a delegacia e deve responder por lesão corporal e ficará à disposição da Justiça. Não há informações sobre a motivação da fúria da mulher.

Redação AM POST*