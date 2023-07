Uma mulher, não identificada, tomou um susto, nesta sexta-feira (21), depois de mastigar uma coxinha e encontrar um dente humano dentro do recheio do salgado na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com o relato de Luís Eloy Matias ao G1, ele e a esposa tinham comprado a coxinha no supermercado Laticínios Ilha de Guarujá Ltda. Durante o café da manhã, a mulher sentiu algo diferente após morder o salgado, mas chegou a acreditar que era um pedaço de osso ou nervo do frango.

Ao retirá-lo da boca, ela se deparou com um dente humano. “Fiquei enojado. Nunca mais entro naquele estabelecimento”, revelou o marido. O casal levou o produto para o supermercado e o estabelecimento pediu desculpas pelo ocorrido.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pelo cliente, que também acionou a Vigilância Sanitária e o Procon.

