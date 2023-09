Mulher morre afogada após carro ficar submerso em piscina de casa

Uma mulher, não identificada, de 22 anos, morreu afogada nesta sexta-feira (8), após um carro ficar submerso dentro da piscina de uma casa em Guarujá (SP). Ainda não existem informações sobre como o veículo caiu na piscina, com parte do teto para baixo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima era uma das três passageira que estavam no carro. Ela foi a única que não conseguiu sair do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tirou a jovem do carro ainda com vida, mas ela não resistiu e morreu ainda no local.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) apura o caso.

