Mulher morre após cair de garupa de moto e ser atropelada por caminhão

Paola Oliveira de Cardoso, de 23 anos, morreu após cair da garupa de uma moto e ser atropelada por um caminhão tanque, na av. Júlio César, em Belém. Acidente ocorreu na quinta-feira (13), após colisão entre os dois veículos.

Segundo a Polícia Militar (PM), na moto estavam Paola e o companheiro, que sobreviveu e sofreu apenas alguns ferimentos. Já o condutor do caminhão passa bem.

Paola caiu na direção da roda traseira do caminhão e teve várias partes do corpo, principalmente a cabeça, esmagadas. O capacete dela ficou totalmente destruído.

Para atender a ocorrência, foram acionadas as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Científica do Pará (PCP) para a ocorrência.

De acordo com testemunhas, o casal seguia na motocicleta ao lado de outra moto, quando o motorista do caminhão teria buzinado para pedir passagem. Com o som, o companheiro de Paola se assustou, quando os dois veículos se chocaram, o que provocou o desequilíbrio do casal e queda da mulher.

Outra versão ainda aponta que havia duas motos trafegando pela avenida Júlio César, quando uma delas teria ido em direção ao veículo no qual o casal estava. Na tentativa de desviar, o companheiro de Paola teria encostado no caminhão, o que teria feito com que a roda do caminhão atingisse a jovem.

*Com informação G1