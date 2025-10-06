A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Mulher morre após ingerir drink adulterado com metanol em São Paulo

Cidade soma 78 notificações de suspeita e SP tem 15 casos confirmados, com 164 em investigação.

Por Beatriz Silveira

06/10/2025 às 22:47

Notícias do Brasil – A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, confirmou nesta segunda-feira (6) a morte de Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada em estado grave após ingerir vodca com suco de pêssego adulterada com metanol. Internada desde 29 de setembro, ela não resistiu às complicações causadas pela substância tóxica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a morte ocorreu após a adoção de cuidados paliativos, decisão tomada pela equipe médica em conjunto com a família. Em nota, a prefeitura afirmou que a paciente “recebeu a melhor assistência possível” e manifestou solidariedade. Familiares relataram que Bruna recebeu o antídoto para metanol e passou por hemodiálise, sem melhora do quadro. O namorado da vítima também foi internado em outra unidade de saúde, de acordo com parentes.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha

Bruna passou o domingo anterior em um bar de São Bernardo, onde acompanhou um show de pagode com amigos. Relatos indicam consumo de bebidas alcoólicas à tarde e à noite, com sintomas aparecendo no dia seguinte, como náusea, vômito e visão turva. “Ela estava feliz, se divertiu. Mas no dia seguinte começou a passar mal”, disse a amiga Gabriela Damasceno.

A Polícia Civil investiga o caso e esteve na distribuidora suspeita de fornecer a bebida adulterada ao bar; o responsável pelo estabelecimento negou ser o único fornecedor. O metanol é altamente tóxico e inflamável; a ingestão, inalação ou contato prolongado pode causar cegueira, convulsões, insuficiência respiratória e morte.

A Vigilância Epidemiológica registrou 78 notificações de suspeita de contaminação por metanol no município até esta segunda (6). O caso de Bruna é o único confirmado na cidade. Em todo o estado de São Paulo, há 15 casos confirmados e 164 em investigação, incluindo seis mortes suspeitas. Bruna estava no Hospital de Clínicas de São Bernardo desde 29 de setembro, transferida intubada de uma UPA. Na sexta (3), foi aberto o protocolo de morte cerebral.

 

