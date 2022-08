Mulher morre após passar mais de uma semana em fila aguardando atendimento no Cras

Redação AM POST

Janaína Nunes Araújo, de 44 anos, morreu enquanto aguardava atendimento na fila do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Paranoá, no Distrito Federal, na madrugada desta quarta-feira (17).

Testemunhas contaram que a mulher tentava atendimento há oito dias porque não podia trabalhar por ter “problemas psicológicos” e começou a passar mal com sinais de infarto.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), as pessoas que estavam no local chegaram a levar a mulher até o Hospital Regional do Paranoá, mas ela não resistiu.

“Diante do lastimável ocorrido, esta secretaria manifesta solidariedade aos familiares e amigos, e informa que está prestando toda a assistência necessária”, informou a secretaria.

O Cras é responsável por serviços como cadastramento ou atualização dos dados no CadÚnico, para que pessoas de baixa renda possam ser incluídas em programas como Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de dar direito ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios.

De acordo com o G1, pelo menos, desde junho, dezenas de pessoas têm passado madrugadas nas filas dos Cras, em várias regiões de Brasília, para conseguir acesso a benefícios sociais.