Mulher morre atropelada e partes de seu corpo de mulher ficam espalhadas por rodovia

Uma mulher morreu após ser despedaçada durante um atropelamento, na madrugada deste sábado (8), na BR-163, na Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Os restos mortais foram encontrados por funcionários da concessionária que administra a rodovia, a CCR MSVIA.

Segundo a Polícia Civil, a cabeça da vítima e várias partes do corpo continuam sendo procuradas. Dentre as partes encontradas no acostamento da via, estão pernas, pedaços do tronco e os braços da vítima.

A suspeita é que o motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Os restos mortais encontrados foram encaminhados para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde devem permanecer até a identificação da vítima.