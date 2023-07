Uma mulher, identificada como Daiani Ramos, de 39 anos, morreu, nessa segunda-feira (24), enquanto limpava a calçada de casa no bairro Comasa, no município Joinville, em Santa Catarina.

De acordo com testemunhas, ela estava limpando o local com um lava jato quando sofreu o acidente doméstico. A filha adolescente teria presenciado o momento. Um vizinho disse que ouviu os gritos da filha de Daiani, e pulou o muro para ver do que se tratava.

Ele relatou que a vítima estava caída no chão, ao lado do lava a jato, e com bastante água em volta do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para reanimar Daiani, mas a mulher não resistiu e veio a óbito no local.

A Polícia Científica também foi acionada e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência foi registrado.

Redação AM POST