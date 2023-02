Mulher morre em acidente em brinquedo de parque de diversões

A família e amigos de Isabele Belmonte, de 26 anos, contaram à TV Globo que decidiram levá-la ao parque de diversões porque ela estava muito triste com a morte da mãe, na última quinta-feira (16).

Os amigos contaram que a Isabele era mãe solteira e estava com a filha de 2 anos, primos, sobrinhos e amigos da Vila Aliança, onde morava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horas depois da tragédia, o irmão da Isabele, muito abalado, disse que ainda não sabia como contar a notícia para o pai, que ficou em casa.

Imagens de celular mostram a família no brinquedo Expresso do Amor, em um parque no Bangu Shopping, na hora do acidente que a matou, na noite de domingo (19).

Em nota, Super Star Park disse que Isabele bateu a cabeça ao sair do brinquedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, dá para ver um grupo de pessoas sentado em carrinhos que giram em alta velocidade, em uma espécie de carrossel acelerado. Pouco depois de o brinquedo inverter a ordem, e começar a andar com os carros para trás, acontece o acidente, que não aparece nas imagens.

As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o shopping disse que “toda a equipe do Bangu Shopping está profundamente consternada com o falecimento de uma cliente na tarde de hoje, em um parque de diversões que funciona no estacionamento”. A administração está apurando as circunstâncias do acidente junto ao lojista e está à disposição das autoridades”.

Nota do Super Star Park

“Lamentamos profundamente o acidente ocorrido ontem, dia 19 de fevereiro, às 19 horas, nas dependências do nosso parque de diversões, instalado no estacionamento do Bangu Shopping, Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma visitante de 26 anos, ao sair da atração, bateu a cabeça na grade de proteção e, infelizmente, veio a falecer. O parque está prestando toda a assistência à família da vítima, assim como fornecendo todas as informações necessárias às autoridades competentes.

A diretoria do empreendimento ratifica sua preocupação e zelo com a segurança e informa que o parque possui o alvará de funcionamento.

Informamos que o parque aguardará a apuração dos fatos e o laudo da perícia e seguirá prestando todo o auxílio necessário à família da vítima.

Direção

Super Star Park.”

Fonte: G1