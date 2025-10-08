Mulher morre em desabamento de restaurante do chef Fogaça em São Paulo

Notícias do Brasil – Parte da estrutura do restaurante Jamile, na Rua 13 de Maio, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12h desta quarta-feira (8). Uma mulher morreu após ficar presa sob os escombros e sofrer parada cardiorrespiratória.

PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), seis pessoas ficaram sob os destroços; cinco foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas para unidades de saúde da capital, entre elas a UPA Vergueiro, a UPA Vila Mariana, o Pronto-Socorro Convênio Salvalus e o Pronto-Socorro São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atuaram no local com dez viaturas. De acordo com os bombeiros, os feridos apresentavam dores nas costas e escoriações, mas deixaram o local conscientes.

PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que o desabamento ocorreu no mezanino, em área restrita a funcionários, antes da abertura para o almoço. Um colaborador afirmou que não havia clientes no estabelecimento no momento do acidente. O dono de um estacionamento vizinho, José Antônio de Lima, disse que o incidente aconteceu pouco antes das 12h e que os bombeiros foram acionados por volta das 12h20.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Inicialmente, levantou-se a hipótese de explosão de gás, posteriormente descartada pelos bombeiros. Em nota, o chef Henrique Fogaça, jurado do MasterChef Brasil, lamentou profundamente o ocorrido e esclareceu que não é dono nem sócio do Jamile, atuando apenas na criação do cardápio. Ele afirmou estar fora do país, em contato com os responsáveis pelo restaurante, e acompanhar a apuração das causas em colaboração com as autoridades.