Mulher morre esmagada após pular de caminhão com bebê no colo

Uma mulher de 20 anos, ainda não identificada, morreu esmagada após pular de um caminhão com a filha, de apenas 1 ano, nos braços, nessa quinta-feira (24), na BR-060, sentido Goiânia, no Distrito Federal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava com a filha e o marido quando o homem resolveu descer do veículo para ajudar uma pessoa na rua. Nesse momento, o caminhão começou a descer em direção a um barranco e a mulher pulou do automóvel para escapar do acidente, mas acabou sendo esmagada por uma das rodas.

A criança sofreu diversas fraturas no rosto, teve parte do couro cabeludo arrancado e está internada em um hospital local.

