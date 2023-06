Mulher perde parte do couro cabeludo após ser arrastada pelos cabelos por BMW

Na noite da última sexta-feira, 16, uma mulher, identificada como Danielle Rizzutti, de 23 anos, ficou gravemente ferida e perdeu parte do couro cabeludo após ser arrastada por uma BMW em São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, Danielle estava na garupa da moto do namorado quando bateram contra a BMW do homem de 43 anos, não identificado. Após a colisão, a mulher ficou presa embaixo do carro e foi arrastada pelo veículo por alguns metros, até ele bater novamente em outro automóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital, onde foi constatado que perdeu parte do couro cabeludo.

Ainda de acordo com os agentes, ele se negou a fazer teste do bafômetro. No Instituto Médico Legal, o exame de embriaguez deu negativo.

Apesar do teste, o caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso será investigado pela Justiça.

Redação AM POST