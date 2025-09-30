A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Mulher presa após urinar na rua e desacatar delegado alegou estar “incorporando entidade” em delegacia

Mulher urinou em via pública, desobedeceu ordens policiais e surpreendeu ao afirmar estar “incorporando entidade”.

Por Natan AMPOST

30/09/2025 às 14:03 - Atualizado em 30/09/2025 às 14:05

Notícias do Brasil – A consultora empresarial Anna Raphaella Lucena da Cunha Lima, de 37 anos, foi presa na madrugada do último sábado (27/9) após urinar em via pública, desacatar policiais e protagonizar uma cena confusa na 5ª Delegacia de Polícia, na área central de Brasília. O caso chamou a atenção não apenas pela conduta considerada criminosa, mas também pelo comportamento da mulher, que afirmou estar “incorporando uma entidade” diante dos agentes. A informação é do site Metrópoles.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Anna Raphaella estava na companhia de um homem quando desceu de uma Land Rover Defender e urinou na rua. A cena foi flagrada por policiais que patrulhavam a área, resultando na abordagem da dupla. O que poderia ter sido uma ocorrência simples rapidamente se transformou em um tumulto. Segundo os militares, o casal resistiu à abordagem, elevou o tom da discussão e acabou sendo conduzido à delegacia.

A situação ganhou contornos ainda mais tensos dentro da 5ª DP. Visivelmente embriagada, com dificuldades até para se expressar, Raphaella passou mais de uma hora criando confusão. Em determinado momento, surpreendeu os policiais ao afirmar que estava “incorporando uma entidade espiritual” e começou a proferir frases sobre tragédias e desgraças. Ela chegou a declarar que “a filha de um delegado iria morrer”, o que aumentou a tensão entre os presentes.

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: “Te amo, meu lindo”

Além do comportamento considerado ofensivo, a mulher também xingou o delegado plantonista e desrespeitou ordens. Por conta disso, foi autuada por desacato, desobediência e ainda por entregar veículo a pessoa embriagada, já que o motorista que a acompanhava se recusou a realizar o teste do bafômetro. O homem, de origem paraibana, também foi detido.

A Polícia Civil do Distrito Federal fixou a fiança de Anna Raphaella em R$ 20 mil. Ela conseguiu a liberdade após pagar R$ 13 mil e deixou a prisão no mesmo dia. O motorista, por sua vez, permanece detido, com fiança estipulada em R$ 30 mil. Até a manhã desta segunda-feira, nenhum dos dois havia fornecido contatos de familiares para informar sobre a prisão.

