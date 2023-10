Mulher que atropelou clientes em salão de beleza diz que deu ré por engano

Notícias do Brasil – Juliana Schmidt Daniel, de 32 anos, deu a sua versão sobre o acidente na noite desta quarta-feira (11), em um salão de beleza em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Segundo a mulher que está presa preventivamente por ter atropelado quatro pessoas, ela engatou a marcha ré por engano.

Na sua versão, ele disse que não teve culpa. Foi o que publicou o site da Record TV. “Eu pedi para eles com toda a educação para que tirassem o carro para eu poder sair. E eles falaram que não, que era para eu me virar para sair com o carro de lá. Eu tentei sair, eu fui para a frente, tentei manobrar”, disse Juliana em vídeo gravado antes de ter a prisão preventiva declarada.

“Veio uma cliente que bateu no meu vidro e disse que eu estava batendo no carro dela. Eu dei ré de volta e todo mundo ficou lá me xingando. Umas dez pessoas me agrediram, me puxaram e me bateram. Eu fiquei apavorada”, continuou.

Neste momento da discussão, Juliana entrou novamente no seu carro com o objetivo de deixar o local, já que a passagem havia sido liberada. No entanto, a mulher conta que confundiu as marchas. “Eu coloquei a primeira. Por engano era a ré, e eu acelerei.”

Mas a versão não foi confirmada por testemunhas.

