Mulher viraliza nas redes sociais após colar cartaz no carro do marido expondo traição: ‘crie vergonha na cara’

Redação AM POST*

Uma mulher identificada como Benedita Carvalho Lopes, conhecida pelo apelido de Naná, viralizou nas redes sociais após colar um cartaz de término da relação de 13 anos com o marido, identificado apenas como Alessandro. O cartaz escrito à mão e colado na lateral do veículo do homem chamou a atenção de quem passou pela avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém do Pará, no último domingo (15), alguém tirou a foto e a notícia se espalhou.

Continua depois da Publicidade

No texto, a mulher traída fez alguns desabafos sobre a amante do companheiro: “Crie vergonha na cara e venha morar com a moça, respeite ela”.

No cartaz, ela também disse para Alessandro voltar para a casa na segunda-feira (16) para buscar as roupas: “Eu não te quero mais”, escreveu.

“A gente se dava super bem, principalmente no trabalho. Aí aconteceu isso, né? Agora é cada um seguir o seu caminho e vida que segue para todos. Tanto para ele, quanto pra mim”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Diante da grande repercussão do caso, Naná se manifestou em suas redes sociais.

“Desculpa a repercussão dos fatos, não faz parte da minha conduta. Mas eu já estava no meu limite de estresse. Quem convive, sabe e ponto!”, declarou. Benedita é pequena empreendedora e trabalha com a venda de alimentos.

Continua depois da Publicidade

Naná também demonstrou que não vai se abater com a desilusão amorosa. Nesta segunda, ela postou uma foto toda arrumada e de salto alto.

“Partiu dar uma espairecida, pois mereço, né, meu bem”, escreveu.

Continua depois da Publicidade

Confira a mensagem na íntegra:

“Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná.”

*Com informações do G1