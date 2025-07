Multidão se despede de Preta Gil com emoção e homenagens no Theatro Municipal do Rio

Notícias do Brasil – Centenas de pessoas se reuniram nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, para prestar a última homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. O velório, aberto ao público, começou às 9h e foi marcado por emoção, música e lembranças do impacto da artista na vida de seus fãs.

Antes mesmo do início da cerimônia, uma longa fila se formava na entrada do teatro. Entre os primeiros da fila estava a comerciante Isabela Prudente, que destacou a identificação pessoal com a artista: “Preta me representa: mulher gorda, Preta, LGBT… Ela simboliza resistência, alegria, carnaval. Vim celebrar a vida dela, como sempre fiz nos blocos”, disse, enquanto cantava Sinais de Fogo, um dos maiores sucessos da cantora, junto a outros fãs.

Aos 80 anos, a empregada doméstica Tereza Marques dos Santos também fez questão de chegar cedo. “Ela e o pai dela sempre levaram alegria ao Brasil com suas músicas. A gente aprendeu a amar a Preta por isso. Peço a Deus que conforte a família e que ela descanse em paz”, declarou, emocionada.

O velório vai até às 13h e será seguido de um cortejo em carro do Corpo de Bombeiros. O corpo de Preta passará pelo recém-criado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, no Centro do Rio, em uma homenagem simbólica à sua ligação com a folia carioca. O destino final será o Crematório da Penitência, no bairro do Caju.

Filha de Gilberto Gil, Preta construiu uma carreira marcada pela irreverência, luta por representatividade e amor ao carnaval. Sua morte gerou grande comoção em todo o país, onde é lembrada como um símbolo de alegria, liberdade e força feminina.