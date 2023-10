Municípios brasileiros não estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas

A secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, alertou que 3.679 municípios brasileiros, o que representa 66% dos 5.570 municípios do país, não estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas. A preocupação foi levantada durante um seminário realizado na Câmara dos Deputados, proposto pela deputada Socorro Neri.

Consciente dos desafios que as mudanças climáticas representam, o governo brasileiro está trabalhando em planos setoriais que visam mitigar os problemas ambientais e promover medidas de adaptação. A secretária Ana Toni ressaltou a importância de medidas urgentes para lidar com o tema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o seminário, diversos participantes reconheceram que há uma falta de senso de urgência por parte das autoridades e da sociedade como um todo para enfrentar as mudanças climáticas. Essa falta de consciência pode prejudicar ainda mais a capacidade de resiliência do país frente aos impactos climáticos.

Ana Toni destacou dados alarmantes sobre os impactos das mudanças climáticas no Brasil. Entre 2013 e 2022, cerca de 4 milhões de pessoas foram diretamente afetadas por eventos relacionados às mudanças climáticas, como a redução das chuvas na região central e norte do país e as inundações no sul e sudeste.

Os efeitos das mudanças climáticas no setor agrícola também são preocupantes. Estima-se que até 2030, cerca de 10,6 milhões de hectares relacionados à agricultura sejam perdidos devido aos impactos das mudanças climáticas. Muitas culturas também terão que ser deslocadas para áreas mais adequadas às novas condições climáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante desses números alarmantes, fica evidente a necessidade de ação imediata para combater e mitigar os impactos das mudanças climáticas no Brasil. É essencial que haja um envolvimento conjunto dos governos, da sociedade civil e do setor privado para implementar políticas e medidas efetivas de adaptação e redução de emissões de gases do efeito estufa.

Além das ações de adaptação, é fundamental investir em tecnologias sustentáveis e na transição para fontes de energia limpa. A promoção de energias renováveis, como solar e eólica, pode ajudar a reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, além de promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos verdes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conscientização e a educação também desempenham um papel fundamental na luta contra as mudanças climáticas. É necessário investir em programas de educação ambiental e divulgar informações sobre os impactos e as medidas de mitigação e adaptação em todas as esferas da sociedade.

As mudanças climáticas são um desafio global que exige a cooperação internacional. O Brasil precisa estar engajado em acordos e iniciativas globais, como o Acordo de Paris, e trabalhar em conjunto com outros países para encontrar soluções efetivas e compartilhar boas práticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enfrentar as mudanças climáticas é responsabilidade de todos. Os governos, as empresas e a sociedade civil devem se unir em prol de um futuro mais sustentável e resiliente. Cada indivíduo também pode contribuir fazendo escolhas conscientes no seu dia a dia, reduzindo o consumo de energia, reciclando e adotando práticas mais sustentáveis.

Redação AM POST*