Namorada de Barroso é vista em comitiva para o funeral do Papa em Roma mas governo omite nome dela de lista

Notícias do Brasil – O governo federal não incluiu o nome da procuradora da Fazenda Nacional Rita Nolasco, companheira do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, na lista oficial de integrantes da comitiva que viajou para Roma, na Itália, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar de não constar na lista publicada pelo Palácio do Planalto, imagens do desembarque em solo italiano registraram Rita Nolasco descendo do avião KC-30 ao lado de Barroso. O flagrante foi feito por repórteres que acompanharam a chegada da comitiva na capital italiana.

A relação de participantes divulgada oficialmente continha 20 nomes, entre eles o presidente Lula, a primeira-dama Janja, quatro ministros de Estado, quatro senadores, oito deputados federais, o presidente do STF e Celso Amorim, assessor especial da Presidência. Nenhuma menção à presença da procuradora foi feita, mesmo diante de sua proximidade com um dos principais integrantes da delegação.

Veja quem estava na lista oficial:

Lula – presidente da República

Janja – primeira-dama

Luís Roberto Barroso – presidente do STF

Mauro Vieira – ministro das Relações Exteriores

Ricardo Lewandowski – ministro da Justiça e Segurança Pública

Paulo Teixeira – ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Macaé Evaristo – ministra dos Direitos Humanos e Cidadania

Celso Amorim – assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República

Davi Alcolumbre – presidente do Congresso Nacional

Hugo Motta – presidente da Câmara dos Deputados

Renan Calheiros (MDB-AL) – senador

Leila Barros (PDT-DF) – senadora

Soraya Thronicke (Podemos-MS) – senadora

Luis Tibé (Avante-MG) – deputado federal

Odair Cunha (PT-MG) – deputado federal

Padre João (PT-MG) – deputado federal

Reimont (PT-RJ) – deputado federal

Luiz Gastão (PSD-CE) – deputado federal

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) – deputado federal

Professora Goreth (PDT-AP) – deputada federal

Até o momento, os gastos da viagem seguem em grande parte sob sigilo. Apenas os quatro senadores que participaram da missão tiveram seus custos parcialmente divulgados: cada um desembolsou R$ 106,91 com seguro viagem, conforme publicado em seus respectivos portais de transparência. No entanto, os valores referentes aos ministros, deputados e demais acompanhantes ainda não foram disponibilizados ao público.

A ausência de informações mais detalhadas levanta preocupações sobre a transparência do governo federal em relação ao uso de verbas públicas para viagens internacionais.