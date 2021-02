Nego Di fica surpreso ao saber que saiu com maior índice de rejeição

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nego Di deixou o “BBB 21” no terceiro paredão da edição. O brother, que estava relativamente tranquilo com a berlinda ao lado de Sarah e Fiuk, se surpreendeu com o resultado dos votos. Com 98,76%, o humorista bateu o recorde de rejeição de toda história do reality da TV Globo.

O humorista deixou o reality show sob lágrimas de alívio de Fiuk e Sarah, e choro de tristeza por de parte da casa. Ele se despediu dos brothers com quem mais teve afinidade e teve uma breve conversa com Sarah: “O que aconteceu aqui, terminou aqui”.

Antes de anunciar a eliminação de Nego Di, Leifert deixou claro que não revelaria aos participantes da casa a porcentagem da eliminação, mas teve uma conversa franca com o brother do lado de fora. “Temos alguns assuntos: você fez história no BBB. Você sai com o maior índice de votação da história”, disse o apresentador.

“Sério?”, respondeu ele surpreso. Tiago confirmou e deixou o brother dissertar sobre o motivo para tanta rejeição.

“A ideia que eu troquei com o Projota e Rodolffo. Eu acho também que o que está mais atrelado a minha profissão lá fora”.

“O fato de você ter vetado o Lucas da prova do líder foi ruim”, explicou Tiago. Nego Di se justificou: “Alguns temas foram complicados, eu vi pessoas confundindo a gente porque estávamos juntos, porque a minha conduta era diferente da dele”.

O apresentador comentou que faltou fair play por parte do humorista em relação a Lucas, que o ajudou a ser o primeiro líder da edição, e também cobrou uma personalidade mais alegre do humorista “Você está jovem, 26 anos, agora é bola para frente”.

