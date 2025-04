Nestlé é autuada por propaganda enganosa em rótulos de alimentos, diz Procon-SP

Notícias do Brasil – O Procon de São Paulo autuou a Nestlé por veiculação de propaganda enganosa na rotulagem de diversos produtos alimentícios. A ação é resultado de um processo de fiscalização que identificou divergências entre os ingredientes destacados nas embalagens e a composição real dos alimentos.

Entre os itens com irregularidades estão os biscoitos Nesfit Aveia e Mel, Nesfit Leite e Mel e Nesfit Cookie Cacau, Aveia e Mel. Segundo o Procon-SP, os ingredientes mencionados com destaque nas embalagens não estavam presentes na fórmula dos produtos, infringindo o Código de Defesa do Consumidor.

Outro produto citado foi a “Mistura de Creme de Leite”, que utilizava, de forma destacada, a marca Nestlé Creme de Leite na parte frontal da embalagem. A prática, de acordo com o órgão, pode induzir o consumidor ao erro, já que o item tem composição distinta do creme de leite tradicional — sendo uma mistura de creme UHT com soro de leite.

Com base nas infrações, a empresa foi autuada e poderá pagar multa de até R$ 13 milhões, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. A Nestlé tem direito a recorrer da decisão.

Em nota, a empresa afirmou que cumpre as normas vigentes de rotulagem e comunicação, e informou que os produtos mencionados já foram retirados do mercado — os biscoitos em 2022 e a mistura de creme de leite em 2023.

“A Nestlé apresentará sua defesa às autoridades, reforçando seu compromisso com a ética e a transparência na publicidade de seus produtos, bem como sua atuação em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor”, declarou a empresa.