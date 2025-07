Neta de Lula vira piada na web após gravar vídeo dizendo que os EUA exploram o Brasil há 500 anos

Notícias do Brasil – A neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Beatriz da Silva, conhecida nas redes como Bia Lula, se tornou alvo de piadas e críticas nesta semana após publicar um vídeo em defesa do avô, do sistema Pix e com ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A repercussão, no entanto, foi marcada por um erro cometido por Bia ao afirmar que “os Estados Unidos escravizam o Brasil há 500 anos”.

A declaração foi feita em tom dramático, num vídeo estilizado com fundo escuro, trilha sonora intensa e legendas destacadas — modelo popularizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem Bia parece fazer contraponto político. O vídeo foi publicado na última terça-feira (22) e rapidamente viralizou, acumulando críticas de internautas e historiadores.

“Gente, o Pix foi criado pelo Banco Central, por técnicos brasileiros. E sabe quem está defendendo o Pix agora? Quem está enfrentando Trump para manter ele gratuito? É o Lula. Porque o Bolsonaro já teria entregado tudo de bandeja para os americanos. Eles não suportam ver o Brasil livre. Por 500 anos, nos escravizaram, nos exploraram, nos mantiveram de joelhos, e agora que levantamos a cabeça, eles querem nos quebrar”, afirmou Bia.

Bia Lula, neta do presidente Lula mandou o recado:

O BRASIL NÃO É COLÔNIA pic.twitter.com/2HD2K019rG — Janoninho (@_Janoninho) July 23, 2025

A gafe ocorreu justamente na parte em que a neta de Lula tenta traçar um paralelo histórico entre a exploração colonial e a atual política comercial dos Estados Unidos. No entanto, os EUA foram fundados em 1776, ou seja, há 249 anos, mais especificamente no dia 4 de julho, quando a Declaração de Independência foi assinada. A crítica de Bia fazia referência a tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros, que o Planalto considera prejudiciais ao comércio exterior do país.

Usuários das redes sociais não perdoaram. Rapidamente surgiram montagens, memes e vídeos satirizando a fala de Bia. “Estados Unidos escravizando o Brasil desde 1524”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “Bia Lula dando aula de história alternativa”, seguido de risos e imagens do presidente Lula com trajes coloniais.

Além do erro cronológico, a fala de Bia sobre o Pix também gerou debates. Embora seja verdade que o sistema foi desenvolvido por técnicos do Banco Central do Brasil, o projeto foi implementado durante a gestão de Jair Bolsonaro, ainda que com autonomia técnica da autoridade monetária. Críticos apontaram que o vídeo tenta reescrever a origem do sistema para fins políticos.

No mesmo vídeo, Bia fez uma comparação entre a postura do presidente Lula e de Bolsonaro diante das ações de Trump, especialmente no que diz respeito ao Pix. “Olha a diferença: quando Trump ataca o Pix, Bolsonaro fica quietinho, mas Lula bate o pé e diz: o Pix é do povo brasileiro. Quem conhece História, sabe: eles nunca quiseram diálogo”, disse.