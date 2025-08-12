New York Times lista acusações contra Alexandre de Moraes e impacto das tarifas de Trump no Brasil

Notícias do Brasil – O jornal americano New York Times publicou uma reportagem que lista críticas contundentes ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Segundo o veículo, Moraes teria “prendido sem julgamento, bloqueado veículos de notícia e ordenado a remoção de contas” nas redes sociais.

A matéria ressalta que as medidas adotadas por Moraes, no âmbito do combate à “desinformação”, têm como alvo direto apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse contexto teria motivado a imposição, pelo governo Donald Trump, de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, que podem alterar o “controle rígido” do Brasil sobre as grandes empresas de tecnologia.

A reportagem do NYT revela ainda que, após as sanções americanas, gigantes como Google e Meta ampliaram sua influência no país, chegando a ser recebidas por ministros do STF para discutir a regulação local.

O texto aponta que as ações do ministro Moraes no bloqueio e censura de conteúdos e perfis ligados a opositores do atual governo brasileiro fazem parte de uma estratégia controversa que tem repercussão internacional e impacto direto nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.