Brasil

Nikolas Ferreira acusa deputada petista de agressão durante sessão na Câmara; vídeo

Vídeo mostra esbarrão entre parlamentares nos bastidores da presidência; caso gera embate nas redes sociais

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 08:33

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Uma sessão conturbada na Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (6), acabou em troca de acusações entre parlamentares. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou ter sido agredido pela deputada Camila Jara (PT-MS) durante uma movimentação nos bastidores do plenário.

O episódio ocorreu enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tentava retomar o controle da sessão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Nikolas está atrás da cadeira da presidência, ao lado de Camila. Os dois se esbarram e, em seguida, Nikolas sai do enquadramento.

Após a situação, Nikolas publicou em suas redes: “Modo da esquerda agir: te agrido quando ninguém está vendo. Bom que eles provam que estou certo”. A deputada não havia se manifestado publicamente até a manhã desta quinta-feira (7).

Leia mais: Nikolas Ferreira anuncia que 38 senadores já apoiam pedido de impeachment de Moraes

A gravação foi compartilhada por apoiadores do deputado, como Rodolfo Nogueira (PL-MS), que reforçou a acusação contra a colega petista. No entanto, nas imagens não fica claro se houve de fato um empurrão intencional.

O episódio acirrou os ânimos entre parlamentares da base governista e da oposição. A direção da Câmara ainda não se pronunciou sobre possíveis medidas disciplinares ou apuração dos fatos.

