Brasil

Nikolas Ferreira acusa STF de parcialidade no julgamento de Bolsonaro

Deputado afirma que processo contra o ex-presidente já teria “cartas marcadas”.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 09:40

Foto: Câmara Federal

Notícias do Brasil O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou, em entrevista à CNN Brasil na quinta-feira (28), que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) estaria sendo conduzido de maneira tendenciosa, com “cartas marcadas”.

Segundo Nikolas, o processo conta com ministros que têm posicionamentos claros contra Bolsonaro, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento. O parlamentar sugeriu ainda que as acusações contra o ex-presidente seriam “inventadas” para afastá-lo da disputa política, especialmente em ano eleitoral.

Nikolas Ferreira criticou a narrativa de que o processo representaria uma defesa da democracia, considerando-a uma estratégia para deslegitimar Bolsonaro antes mesmo de qualquer possível condenação.

O deputado também já havia se manifestado contra medidas cautelares aplicadas pelo STF, como a prisão domiciliar de Bolsonaro, classificando-as como perseguição política e tentativa de silenciar o ex-presidente.

A postura de Nikolas reflete uma visão crítica e oposicionista em relação às ações do STF e do governo atual, buscando mobilizar apoio popular e parlamentar contra o que considera abusos judiciais.

