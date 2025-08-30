Nikolas Ferreira anuncia processo contra Lula após declarações sobre PCC: “Canalhice”

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que irá processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por difamação, após declarações do chefe do Executivo em entrevista à Rádio Itatiaia. Durante a conversa, Lula se referiu a um deputado que teria feito campanha contra mudanças propostas pela Receita Federal e sugerido que esse parlamentar estava, na realidade, defendendo o crime organizado.

Embora Lula não tenha citado nomes, Nikolas Ferreira se identificou como alvo da fala e reagiu nas redes sociais, classificando a declaração do presidente como uma “canalhice”. Segundo Ferreira, Lula agiu “dolosamente e sem prova alguma”, chamando a fala de “mentira torpe, criminosa e irresponsável”.

Leia mais: Nikolas Ferreira acusa STF de parcialidade no julgamento de Bolsonaro

A polêmica começou em janeiro de 2025, quando Nikolas Ferreira publicou um vídeo nas redes sociais acusando o governo federal de planejar a taxação do Pix, o que gerou grande repercussão pública e desgastou a imagem da gestão petista. Com a recente declaração de Lula, o episódio voltou à tona, intensificando o confronto entre o governo e a oposição.