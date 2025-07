Nikolas Ferreira é atingido por objeto durante ato com Bolsonaro

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) se feriu levemente nesta segunda-feira (21/7), durante um tumulto na Câmara dos Deputados provocado pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, ele foi atingido no olho por um celular enquanto acompanhava Bolsonaro no Salão Verde da Casa.

“Alguém me deu uma celularzada no olho”, disse Nikolas, em tom descontraído. Apesar do sangramento, o deputado afirmou que não precisou de atendimento médico. “Só coloquei gelo. De boa”, completou.

A confusão aconteceu quando profissionais da imprensa e apoiadores se aglomeraram para registrar imagens de Bolsonaro. Na correria, uma das mesas de vidro do Salão Verde foi derrubada, mas não houve feridos graves.

A visita de Bolsonaro ao Congresso ocorre no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente utilize tornozeleira eletrônica, se abstenha de conceder entrevistas a veículos de mídia que divulguem o conteúdo em redes sociais, e não mantenha contato com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), investigado pela Polícia Federal.

As restrições fazem parte de medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro no âmbito das investigações sobre suposta tentativa de golpe de Estado.