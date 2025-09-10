A notícia que atravessa o Brasil!

Nikolas Ferreira enxerga esperança em voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

A declaração do ministro foi recebida com entusiasmo por políticos aliados ao ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

10/09/2025 às 11:05 - Atualizado em 10/09/2025 às 11:06

Foto: Reprodução/Redes sociais

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) elogiou publicamente, nesta quarta-feira (10/9), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, durante a continuidade do julgamento da chamada trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Em seu voto, Fux defendeu posições que foram bem recebidas por parlamentares da base bolsonarista. O ministro afirmou que “não compete ao STF realizar julgamento político. Não se pode confundir o papel do julgador com o agente político” e acrescentou: “É compromisso ético do julgador, reafirmando que a Constituição vale para todos”.

Nikolas Ferreira destacou, em sua conta na rede social X (antigo Twitter), que “fala interessante agora do Fux: Já afirmou que nenhum dos réus tem prerrogativa de foro. Ou seja: ninguém era pra estar sendo julgado pelo STF. Começa bem, e muito bem o Fux”.

Leia mais em: Moraes aparece com gravata de R$ 1.450 em julgamento de Bolsonaro

A declaração do ministro foi recebida com entusiasmo por políticos aliados ao ex-presidente, que viram na fala uma sinalização positiva em meio ao avanço do julgamento. Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro descreveram Fux como “sensato” diante da gravidade das acusações.

O julgamento, iniciado na terça-feira (9/9), entrou em sua segunda semana. Jair Bolsonaro e seus aliados enfrentam acusações que incluem tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

