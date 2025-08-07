Nikolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre após posicionamento sobre Moraes

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu nesta quinta-feira (7/8) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), seja afastado do cargo depois de o senador afirmar que não pautaria o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mesmo que todas as assinaturas necessárias fossem apresentadas. A declaração foi registrada em reportagem da Revista Oeste.

Alcolumbre teria dito a líderes que “nem se tiver 81 assinaturas” pautará o processo. Apesar disso, a oposição anunciou ter reunido 41 assinaturas — número mínimo para iniciar o pedido de impeachment. No entanto, para aprovar a destituição, são necessários 54 votos contrários ao ministro.

Reagindo à declaração de Alcolumbre nas redes sociais, Nikolas postou: “Então serão dois impeachments”, sugerindo não só o impeachment de Moraes, mas também do presidente do Senado, por impedir a tramitação do processo.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) corroborou o entendimento de Alcolumbre, afirmando que o impeachment “não tem chance de prosperar”, mesmo que conte com apoio de 80 senadores e que não é possível obrigar o presidente da Casa a pautar o tema.