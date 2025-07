Nikolas Ferreira pode ficar inelegível por oito anos após Justiça Eleitoral aceitar denúncia

Notícias do Brasil – A Justiça Eleitoral de Minas Gerais acolheu, nesta sexta-feira (25), uma denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE-MG) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que poderá ser condenado à perda do mandato e à inelegibilidade por até oito anos.

A decisão, assinada pelo juiz Marcos Antônio da Silva, da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, também envolve outros três nomes do PL em Minas: o deputado estadual Bruno Engler, a deputada Delegada Sheila e Cláudia Araújo Romualdo, presidente do PL-Mulher no estado e candidata a vice-prefeita na chapa de Engler nas eleições de 2024.

Os acusados têm 10 dias para apresentar defesa. Em caso de condenação, poderão perder os direitos políticos e pagar indenizações, o que inclui a cassação dos mandatos parlamentares.

O conteúdo da denúncia ainda não foi divulgado em detalhes, mas o processo corre na Justiça Eleitoral e será conduzido sob sigilo até novas decisões.