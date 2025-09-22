A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Nikolas Ferreira publica foto com Whindersson Nunes após semana de troca de farpas

Na legenda da publicação, Nikolas escreveu: “O cristão não ergue muros… estende as mãos.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 07:18

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu ao divulgar, neste sábado (20), uma foto ao lado do humorista Whindersson Nunes, apenas uma semana depois de os dois terem protagonizado uma discussão acalorada nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Nikolas escreveu: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão.”

O gesto chamou atenção porque, dias antes, os dois haviam trocado provocações. A briga começou quando Nikolas pediu a seus seguidores que enviassem prints de críticas de Felipe Neto aos Estados Unidos. Whindersson ironizou a atitude, chamando-a de “patética”, o que deu início a uma sequência de ataques pessoais.

As respostas envolveram menções a relacionamentos passados de Whindersson, fotos antigas de Nikolas e até acusações de insensibilidade. O humorista chegou a afirmar que o parlamentar fez referência à morte de seu filho, o que foi negado veementemente por Nikolas.

Apesar da polêmica, a imagem publicada neste fim de semana sugere uma tentativa de aproximação ou, pelo menos, de distensionamento do conflito.

Leia mais: Whindersson Nunes e Nikolas Ferreiras travam embate nas redes após comentário sobre a morte de Charlie Kirk nos EUA; confira

