Nikolas Ferreira rebate Lula e afirma: “Se ele fosse americano, estaria preso até hoje”

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a usar as redes sociais para alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desta vez em resposta a uma declaração recente do chefe do Executivo sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante entrevista à CNN Brasil, Lula disse que, se Trump fosse brasileiro e tivesse participado dos mesmos eventos relacionados à invasão do Capitólio em 2021, ele também estaria sendo julgado e possivelmente preso por violar a Constituição, a exemplo do que acontece com bolsonaristas investigados no Brasil.

Em tom crítico, Nikolas ironizou a fala do presidente e devolveu a provocação: “Se Lula fosse americano, estava preso até hoje”, escreveu o parlamentar, sugerindo que o petista teria sido responsabilizado judicialmente por casos passados caso estivesse sob a jurisdição dos Estados Unidos.

Além de criticar Lula, o deputado também fez menção indireta ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele e outros aliados da oposição, age de maneira parcial ao tratar casos relacionados à esquerda política.

A publicação de Nikolas gerou ampla repercussão entre seus seguidores e reforça o clima de polarização política entre apoiadores de Lula e de Jair Bolsonaro.

A declaração faz parte de uma sequência de trocas de farpas públicas entre lideranças brasileiras e internacionais. Dias antes, Trump enviou uma carta a Bolsonaro com críticas ao governo de Lula, e o próprio presidente brasileiro revelou ter pensado que o documento era fake news.