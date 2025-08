Nikolas Ferreira sobe o tom e detona Alexandre de Moraes: “Sem toga, você não é nada”

Notícias do Brasil – Na manhã deste domingo, 3 de agosto, o deputado Nikolas Ferreira (PL) fez severas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a manifestação na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Em um discurso inflamado, Nikolas afirmou: “Moraes, você é corajoso com uma toga; sem ela, você não é nada. O STF não é dono do Brasil; o dono do Brasil é o povo.”

O deputado também direcionou suas críticas ao governo Lula, ressaltando que o país enfrenta dificuldades devido à falta de diplomacia nas relações internacionais e à ideologia petista. “As imagens de hoje mostrarão ao mundo o que queremos para nosso país. Colocaram o pinguço para dirigir o Brasil e não deu certo, como previu Bolsonaro. Ele não tem diplomacia e provoca os Estados Unidos, chamando Trump de nazista. Agora, a água bateu na bunda”, disparou.

Nikolas questionou as ações do presidente Lula, citando o resgate de uma ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru e o pedido de libertação da ex-presidente argentina também condenada. “Isso não é ferir a soberania dos países?”, indagou.

Antes de seu discurso, Nikolas fez uma ligação de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acenou para os manifestantes, mas não pôde falar, alegando restrições impostas por Moraes.