A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Nikolas Ferreira sofre ameaça de morte após comentar assassinato de Charlie Kirk nos EUA

Deputado federal reage com críticas à esquerda e aciona Justiça.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 11:00

Ver resumo
Nikolas Ferreira sofre ameaça de morte após comentar assassinato de Charlie Kirk nos EUA

Foto: Agência Câmara

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de uma ameaça de morte na noite desta quarta-feira, 10 de setembro, após se manifestar em uma rede social sobre o assassinato do comentarista conservador norte-americano Charlie Kirk, ocorrido durante um evento universitário em Utah, nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

A ameaça foi feita por um usuário identificado como Adalto Gaigher, que publicou na rede X (antigo Twitter): “Nikolas, eu vou te matar a tiros”. A publicação circulou amplamente e provocou reações imediatas. De acordo com informações obtidas pelo site Pleno.News, o autor da mensagem está matriculado no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de São Mateus (ES).

Foto: Reprodução

O episódio ocorre no mesmo dia em que o atentado contra Charlie Kirk gerou comoção entre conservadores nas redes sociais, aumentando a tensão política entre grupos ideológicos. Após a ameaça, o senador Magno Malta (PL-ES) anunciou que acionou a Polícia Federal (PF) e solicitou proteção ao deputado.

Leia mais em: Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva tiros de bala de borracha

PUBLICIDADE

“Fui informado de uma grave ameaça de morte feita contra o deputado Nikolas Ferreira em uma mensagem publicada no X. Um indivíduo, no Espírito Santo, teve a ousadia de dizer que iria matá-lo a balas. De imediato, acionei a Polícia Federal no ES, para garantir todo apoio necessário durante sua agenda na cidade de Linhares. Todas as providências de denúncia e de segurança já foram tomadas”, declarou o senador.

Nikolas também se pronunciou na rede social após o ocorrido. Em sua resposta, criticou duramente setores da esquerda e afirmou já ter acionado medidas judiciais e de segurança. “A esquerda forma assassinos, imorais e sem alma. Estudantes que querem matar ou concordam em matar seus opositores políticos. Já mobilizei todos os instrumentos jurídicos e de segurança contra eles. Se querem guerra, conseguiram”, escreveu o parlamentar.

Segundo Magno Malta, a Polícia Federal acompanhará Nikolas durante sua agenda oficial nesta quinta-feira (11) na cidade de Linhares (ES). Até o momento, o autor da publicação ainda não se pronunciou publicamente, e as autoridades seguem apurando o caso.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Voto de Cármen Lúcia pode definir destino de Bolsonaro no STF

Com dois votos já registrados pela condenação, o posicionamento da ministra pode ser suficiente para formar maioria na Primeira Turma do STF.

há 6 segundos

Brasil

Veja como está o placar do julgamento de Bolsonaro no STF

O desfecho da análise depende ainda dos votos das ministras Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

há 12 minutos

Amazonas

Famílias descobrem direito à gratuidade no transporte para pessoas com deficiência durante fiscalização em Manaus

SEPcD, Arsepam e Procon realizaram as abordagens no Porto e no Terminal Rodoviário de Manaus.

há 39 minutos

Política

Vereadora é alvo de críticas após homenagear advogado condenado por tentativa de feminicídio

A decisão de homenageá-lo gerou indignação na mãe da vítima, que chamou a atitude de “afronta à justiça e às mulheres”.

há 44 minutos

Mundo

Morte de Charlie Kirk nos EUA reacende alertas sobre violência contra políticos conservadores

No Brasil, o episódio mais citado foi o atentado contra Jair Bolsonaro, esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG).

há 50 minutos