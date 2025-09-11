Nikolas Ferreira sofre ameaça de morte após comentar assassinato de Charlie Kirk nos EUA

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de uma ameaça de morte na noite desta quarta-feira, 10 de setembro, após se manifestar em uma rede social sobre o assassinato do comentarista conservador norte-americano Charlie Kirk, ocorrido durante um evento universitário em Utah, nos Estados Unidos.

A ameaça foi feita por um usuário identificado como Adalto Gaigher, que publicou na rede X (antigo Twitter): “Nikolas, eu vou te matar a tiros”. A publicação circulou amplamente e provocou reações imediatas. De acordo com informações obtidas pelo site Pleno.News, o autor da mensagem está matriculado no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de São Mateus (ES).

O episódio ocorre no mesmo dia em que o atentado contra Charlie Kirk gerou comoção entre conservadores nas redes sociais, aumentando a tensão política entre grupos ideológicos. Após a ameaça, o senador Magno Malta (PL-ES) anunciou que acionou a Polícia Federal (PF) e solicitou proteção ao deputado.

“Fui informado de uma grave ameaça de morte feita contra o deputado Nikolas Ferreira em uma mensagem publicada no X. Um indivíduo, no Espírito Santo, teve a ousadia de dizer que iria matá-lo a balas. De imediato, acionei a Polícia Federal no ES, para garantir todo apoio necessário durante sua agenda na cidade de Linhares. Todas as providências de denúncia e de segurança já foram tomadas”, declarou o senador.

Nikolas também se pronunciou na rede social após o ocorrido. Em sua resposta, criticou duramente setores da esquerda e afirmou já ter acionado medidas judiciais e de segurança. “A esquerda forma assassinos, imorais e sem alma. Estudantes que querem matar ou concordam em matar seus opositores políticos. Já mobilizei todos os instrumentos jurídicos e de segurança contra eles. Se querem guerra, conseguiram”, escreveu o parlamentar.

Segundo Magno Malta, a Polícia Federal acompanhará Nikolas durante sua agenda oficial nesta quinta-feira (11) na cidade de Linhares (ES). Até o momento, o autor da publicação ainda não se pronunciou publicamente, e as autoridades seguem apurando o caso.