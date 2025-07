“Ninguém quer atender Alckmin”, diz Lula sobre tarifa dos EUA

Notícias do Brasil – Durante agenda em Osasco (SP) nesta sexta-feira (25/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem tentado, sem sucesso, negociar com o governo dos Estados Unidos para reverter a tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros. Segundo Lula, Alckmin “liga todo dia” para os norte-americanos, mas “ninguém quer conversar com ele”.

Leia mais: Janja é vaiada na saída do velório de Preta Gil; assista

PUBLICIDADE

Apesar da declaração, Alckmin afirmou recentemente ter mantido conversas reservadas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na tentativa de barrar o tarifaço, que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

Lula associou a decisão de Trump à suposta influência da família Bolsonaro. O presidente acusou os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de induzirem o norte-americano a acreditar na “mentira” de que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente no Brasil.

“Trump, no dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto para mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram”, disse Lula. “Quando você souber da verdade, vai dizer: ‘Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos deixar tudo como está’.” PUBLICIDADE

No mesmo evento, Lula criticou o que chamou de “subserviência” de bolsonaristas aos Estados Unidos. Para ele, os mesmos que se diziam patriotas, hoje estão “agarrados na bota” de Trump, pedindo intervenção estrangeira em troca de benefícios pessoais.

“Estão trocando o Brasil pelo pai”, ironizou o petista, em referência à carta de Trump enviada no último dia 9, na qual o republicano cita uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro para justificar as tarifas. PUBLICIDADE

Durante a cerimônia, Lula anunciou R$ 4,6 bilhões em investimentos para urbanização de favelas no âmbito do programa “Novo PAC Seleções 2025 – Periferia Viva”.