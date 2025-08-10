A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

No Dia dos Pais, Flávio faz homenagem a Bolsonaro e diz que ex-presidente é ‘preso político’

A declaração foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

10/08/2025 às 17:00

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um “preso político”. A declaração foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, horas antes de o parlamentar chegar ao condomínio onde o pai cumpre prisão domiciliar, em Brasília, para celebrar o Dia dos Pais. Também esteve presente no local o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), outro filho do ex-mandatário.

PUBLICIDADE

No vídeo, que seria destinado diretamente ao pai — impedido de usar redes sociais por decisão judicial —, Flávio expressou solidariedade e ressaltou a admiração pela trajetória de Bolsonaro. “Você virou um preso político, mas nos ensinou a ter fé, força e lealdade. Nenhuma foto eu vou poder postar com você hoje. Mas, em algum momento, espero muito em breve que você veja este vídeo”, disse o senador.

As restrições impostas ao ex-presidente foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que investiga a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Eduardo teria articulado, no governo Donald Trump, sanções contra o Brasil para pressionar o STF a abandonar a ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro é réu.

PUBLICIDADE

Leia também: Motorista é preso com seis tabletes de maconha na zona sul de Manaus

Flávio Bolsonaro afirmou que, até pouco tempo atrás, não poderia sequer visitar o pai. “Eu achava que não poderia te ver, te dar um abraço hoje, no Dia dos Pais. Até porque, pouquíssimos dias atrás, a gente estava proibido de se ver. O Eduardo, por enquanto, também ainda não vai poder te ver. Porque, infelizmente, nós não estamos num país onde a democracia é plena”, declarou.

O senador chegou ao condomínio por volta do meio-dia, sem dar declarações à imprensa. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar com restrições que incluem visitas apenas de familiares diretos. Amigos ou apoiadores precisam de autorização judicial para entrar. As medidas visam, segundo o STF, evitar risco de fuga e impedir interferências nas investigações.

O episódio reacende o debate político em torno das acusações contra o ex-presidente e reforça o tom de enfrentamento entre aliados de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, em um cenário de polarização que continua marcando a política nacional.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Pai adotivo doa rim e salva vida do filho em transplante no Amazonas

Luciano da Silva, de 37 anos, recebeu um rim doado por seu pai adotivo, Antônio da Silva, no Hospital Delphina Abdel Aziz, referência em transplantes renais no Amazonas.

há 3 horas

Brasil

Planador cai em pista de aeroporto e piloto sobrevive

Aeronave colidiu com árvore antes de atingir o solo; causas estão sob investigação.

há 3 horas

Brasil

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.899; próximo sorteio será na terça-feira (12).

há 4 horas

Brasil

Dia dos Pais: entenda a origem da data e por que ela é diferente em outros países

A data no Brasil foi instituída em 1953.

há 4 horas

Manaus

Studio de beleza Cattleya celebra aniversário com serviços por R$ 29,99 em agosto

Ação “TBT Cattleya” oferece serviços selecionados por R$ 29,99 nas últimas quintas-feiras de agosto, celebrando o aniversário da proprietária.

há 5 horas