No Dia dos Pais, Flávio faz homenagem a Bolsonaro e diz que ex-presidente é ‘preso político’

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um “preso político”. A declaração foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, horas antes de o parlamentar chegar ao condomínio onde o pai cumpre prisão domiciliar, em Brasília, para celebrar o Dia dos Pais. Também esteve presente no local o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), outro filho do ex-mandatário.

No vídeo, que seria destinado diretamente ao pai — impedido de usar redes sociais por decisão judicial —, Flávio expressou solidariedade e ressaltou a admiração pela trajetória de Bolsonaro. “Você virou um preso político, mas nos ensinou a ter fé, força e lealdade. Nenhuma foto eu vou poder postar com você hoje. Mas, em algum momento, espero muito em breve que você veja este vídeo”, disse o senador.

As restrições impostas ao ex-presidente foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que investiga a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Eduardo teria articulado, no governo Donald Trump, sanções contra o Brasil para pressionar o STF a abandonar a ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro é réu.

Flávio Bolsonaro afirmou que, até pouco tempo atrás, não poderia sequer visitar o pai. “Eu achava que não poderia te ver, te dar um abraço hoje, no Dia dos Pais. Até porque, pouquíssimos dias atrás, a gente estava proibido de se ver. O Eduardo, por enquanto, também ainda não vai poder te ver. Porque, infelizmente, nós não estamos num país onde a democracia é plena”, declarou.

O senador chegou ao condomínio por volta do meio-dia, sem dar declarações à imprensa. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar com restrições que incluem visitas apenas de familiares diretos. Amigos ou apoiadores precisam de autorização judicial para entrar. As medidas visam, segundo o STF, evitar risco de fuga e impedir interferências nas investigações.

O episódio reacende o debate político em torno das acusações contra o ex-presidente e reforça o tom de enfrentamento entre aliados de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, em um cenário de polarização que continua marcando a política nacional.