“No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar”, diz Tarcísio sobre casos de intoxicação por metanol em SP

Notícias do Brasil – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse, em tom de brincadeira durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira (6) sobre os casos de intoxicação por metanol, que iria se preocupar com o assunto no dia em que começassem a adulterar Coca-Cola.

“No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar… Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto. Coca-Cola, até aqui, não. E a minha é normal [com açúcar na fórmula]”, disse.

Tarcísio deu a declaração após uma reunião com representantes do setor de bebidas, que, segundo ele, tem se mostrado disposto a ajudar nas investigações.

“Nós ouvimos uma vontade enorme de colaborar. Quem estava aqui eram os fabricantes, os maiores fabricantes, os maiores players do Brasil estavam na mesa, que fabricam as maiores bebidas que são objetos de falsificação, Jack Daniels, Johnny Walker, enfim, todas essas bebidas que são objetos de falsificação. [Mas] não vou me aventurar nessa área, que não é minha praia”, afirmou.

"No dia em que começarem a falsificar coca-cola, vou me preocupar". O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fazendo piada com os casos de intoxicação por metanol. pic.twitter.com/pnVIXot6AC — Pensar a História (@historia_pensar) October 6, 2025

O governador ponderou ainda que as empresas “sofrem muito com isso” porque “há uma crise de confiança”. “As pessoas estão com medo. E precisamos restabelecer a confiança com ações integradas entre estado e iniciativa privada”, completou.

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos registros do país de intoxicação pelo metanol em bebidas, com 15 casos confirmados e 164 sob análise, o que representa mais de 82% do total do país, segundo o Ministério da Saúde.

A morte da mulher de 30 anos em São Bernardo é a terceira no estado, mas não foi incluída ainda no último balanço porque foi informada depois da divulgação.